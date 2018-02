Anitta e Claudia Leitte marcam o dia no Carnaval de Salvador 2018

O segundo dia oficial do Carnaval em Salvador, nesta sexta-feira, viu a parceria do americano Pitbull e da cantora Claudia Leitte, durante o dia, enquanto o show de Anitta tomou a cidade à noite. Após passar mal na quinta-feira, data de abertura da festa na cidade, o rapper se recuperou e subiu no trio elétrico do bloco Blow Out ao lado da loira. A dupla entoou, entre diversos hits, a nova parceria entre eles, a faixa Carnaval.

Para manter a animação, Anitta ficou encarregada de comandar a festa na noite desta sexta-feira. Confira imagens abaixo das celebridades que tomaram as ruas de Salvador hoje: