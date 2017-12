Anitta celebra promoção americana: ‘Vai Malandra em Nova York’

Depois de quebrar recordes no Brasil, a nova música de Anitta agora busca conquistar novas paisagens. Nesta sexta-feira, em uma esquina da Sétima Avenida, em Nova York, dois enormes telões na fachada de um edifício divulgavam o single Vai Malandra. Foi a própria cantora, em suas contas nas redes sociais, que fez questão de registrar o momento. “Vai Malandra em Nova York”, vibrou no post.

A propaganda foi uma ação do Spotify para divulgar o single nos Estados Unidos. Na última segunda-feira, quando lançou a faixa, Anitta bateu vários recordes nacionais no serviço de streaming. Em poucas horas, o funk ultrapassou Look What You Made Me Do, de Taylor Swift, como a canção mais ouvida no país logo na estreia. Ainda foi a primeira faixa a quebrar a marca de 1 milhão de execuções no Brasil nas primeiras 24 horas. Para completar, Vai Malandra alcançou a 49ª posição do ranking mundial, um feito e tanto para uma música com boa parte da letra em português.