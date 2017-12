Angelina revela como tentou salvar o casamento com Brad Pitt

Angelina Jolie revelou alguns detalhes sobre o fim do casamento com Brad Pitt durante um podcast da revista americana The Hollywood Reporter. A atriz conta que tentou se aproximar do marido para melhorar a relação com o trabalho. Tentativa que resultou no melancólico À Beira Mar (2015).

“Nós nos conhecemos trabalhando juntos e foi uma boa parceria. Eu queria que fizéssemos mais coisas juntos. Pensei que seria uma boa maneira para nos comunicarmos melhor”, conta Angelina, que começou o relacionamento com Pitt após o filme Sr. & Sra. Smith (2005).

Segundo ela, parte da experiência realmente ajudou a aproximar o casal, mas não salvou o relacionamento. “Havia um peso durante o processo que não estava ligado ao filme”, conta. “Uma obra de arte pode ser transformadora ou difícil. Não sei. Mas estou feliz por termos feito o filme, pois exploramos coisas juntos. Pode não ter resolvido algumas situações, mas conseguimos comunicar algo um ao outro.”

Angelina pediu o divórcio, que ainda não foi concretizado, em setembro de 2016. Desde então, fez leves comentários sobre a separação. Enquanto Pitt chegou a assumir que foi o culpado pelo fim. Dessa vez, a atriz fez também seu mea-culpa. “Durante os últimos dez anos, eu perdi minha mãe, fiz uma mastectomia, depois tirei os ovários após uma ameaça de câncer. Outras coisas difíceis aconteceram durante o período”, conta.