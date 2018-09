Anderson Tomazini se afasta do Dança dos Famosos

O ator Anderson Tomazini ficou fora da quarta rodada do quadro Dança dos Famosos, sucesso do Domingão do Faustão, da TV Globo.

Revelado como o personagem Xodó, um dos garimpeiros da novela O Outro Lado do Paraíso, ele teve uma distensão no tornozelo. “A nossa equipe médica achou melhor que eu descansasse”, declarou o ator, em um vídeo apresentado na atração.

Tomazini estará de volta na fase de repescagem, que incluirá os eliminados na primeira fase da temporada, liderada, no grupo masculino, atualmente pelo cantor Leo Jaime, com o ator Danton Melo em segundo lugar. Até agora, as provas incluíram os ritmos baladão, forró, funk e rock.