Ana Maria Braga repreende morte de macacos: ‘É burrice’

A apresentadora Ana Maria Braga iniciou o programa Mais Você nesta segunda-feira repreendendo os casos de mortes de macacos no Brasil, por conta do medo de avanço da febre amarela no país.

“Não param de aparecer casos de macacos que estão sendo mortos propositalmente, principalmente no Estado do Rio de Janeiro por conta da febre amarela. Isso continua acontecendo, apesar de a mídia explicar, insistentemente, que o macaco não transmite a doença, ela é transmitida por mosquitos”, relatou a apresentadora.

Depois de explicar o caso, Ana Maria afirmou: “ É burrice. Então vamos ter consciência. Nada de matar macaco. Não é o macaco que vai te ajudar a não alastrar a febre amarela na sua cidade”. Ela ainda se desculpou, antes de dar continuidade ao Mais Você.