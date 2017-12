Ana Rica — vulgo Hickmann — distribui colares no casório de Tici e Tralli

O casamento da modelo e atriz Ticiane Pinheiro com o jornalista Cesar Tralli já está movimentando as serras de Campos do Jordão neste sábado. E é possível acompanhar tudo pelas redes sociais dos próprios convidados. No jantar de recepção, realizado na noite anterior, quem roubou a cena foi a apresentadora Ana Hickmann, que presenteou a noiva com um colar.

O reluzente regalo veio depois de um discurso no qual Ana desejou felicidade eterna ao casal. A peça de Ticiane traz a um grande T. A mãe da noiva, Helô Pinheiro, e as demais madrinhas também ganharam colares com suas respectivas iniciais. “Ana Rica”, gritou Ticiane na hora. Entre as agraciadas, está a atriz Karina Bacchi. Do lado dos padrinhos, destacam-se o estilista Ricardo Almeida e o apresentador Otávio Mesquita, que flagrou o momento do presente com seu celular.

Confira as imagens publicadas por Ana Hickmann e Otávio Mesquita.