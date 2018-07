Ana Furtado comenta terceira sessão de quimioterapia: ‘Cansaço e fadiga’

Ana Furtado compartilhou mais uma etapa do seu tratamento contra um câncer de mama. Acostumada a publicar fotos no Instagram com textos que revelam como ela se sente, a apresentadora, dessa vez, fez um rápido vídeo no Stories da rede social, ferramenta de imagens temporárias, para falar sobre a terceira sessão de quimioterapia.

“Estou aqui para dizer que hoje fiz minha terceira sessão de quimio e que deu tudo certo, graças a Deus. Dá um pouco de cansaço, fadiga, mas faz parte, jogo que segue e amanhã vou estar melhor”, disse.

A apresentadora anunciou em maio que fez uma cirurgia para retirar um tumor da mama, no entanto ainda está fazendo quimioterapia para combater o câncer. Atualmente, Ana apresenta algumas edições do Encontro com Fátima Bernardes, além do É De Casa.