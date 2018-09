Amazon divulga primeira foto de série sobre Maradona

O serviço de streaming Amazon Prime Video divulgou nesta terça-feira a primeira imagem da série Maradona, que contará a história de Diego Maradona. Na imagem, aparecem os três atores que darão vida ao ex-jogador em diferentes fases de sua vida: Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolás Goldschmidt (Supermax).

O seriado vai retratar desde a juventude de Maradona, seus primeiros passos como jogador de futebol e sua história como treinador de clubes. Nesta segunda-feira, inclusive, o argentino foi apresentado oficialmente como técnico do clube mexicano Dorados de Sinaloa.

Também estão no elenco Julieta Cardinali (En Terapia, Valentin) e Laura Esquivel (Patito Feo), que vai viver Claudia Villafañe, ex-mulher do jogador a quem ele já acusou de roubo e com quem vive um imbróglio jurídico desde 2015.

As gravações estão sendo feitas na Argentina, Uruguai, Espanha, Itália e México. Ainda não há previsão de estreia.