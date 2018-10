José Renato Fantasia não resistiu. Especializado na manutenção do maquinário usado na produção e no armazenamento de sorvetes, ele resolveu montar a própria sorveteria. “Todo mundo ganhando dinheiro, menos a gente?”, brinca a mulher dele, Jane Fantasia, que se associou à empreitada. Inaugurada no Setor Bueno em 2011, a Amaretto Gelateria abriu a segunda unidade quatro anos depois, no Setor Oeste. Livres de gordura hidrogenada, conservantes e emulsificantes, os gelados são fabricados diariamente na matriz. Dos mais de 200 sabores, 35 podem ser encontrados em cada freezer, em esquema rotativo. No topo da lista dos mais pedidos aparecem o de chocolate belga e o de leite Ninho, que tem uma ótima versão com crocante de amendoim. Outros sucessos são o amarena, com creme trufado e cereja, e o que leva mascarpone e calda de frutas silvestres. Um sabor custa R$ 9,00, dois saem por R$ 12,00 e três, por R$ 15,00. Quem preferir na casquinha desembolsará R$ 1,00 a mais. Quer provar de tudo um pouco? Às quartas na matriz e às quintas na filial, das 18h às 22h, a rede promove um rodízio de sorvete a R$ 27,00 por pessoa ou R$ 45,00 por casal. A unidade mais recente também dispõe de cardápio de comidinhas como crepes (prove o de mussarela, carne-seca, creme de abóbora e requeijão, a R$ 17,90). O hambúrguer de picanha com mussarela, tomate e alface-americana é um dos mais reputados (R$ 18,90). Rua T-38, 756, Setor Bueno, ☎ 3093-5121 (50 lugares). 11h30/22h30; Rua 9, 1087, Setor Oeste, ☎ 3932-5379 (50 lugares). 11h30/22h30. Aberto em 2011.

2º lugar: Crema & Cioccolato

3º lugar: Bacio di Latte