Alcione recebe alta e manda recado para fãs

Olha eu aqui de volta pra casa e feliz da vida!!!! O que eu tive foi que em um exame de rotina, deu uma alteração no meu eletrocardiograma e Dr Roberto Kalil Filho me convocou para vir logo para São Paulo e, claro, eu vim e fiz os procedimentos que tinha que fazer e agora eu estou bem! Daqui a mais uma semana estou de volta à vida de trabalho e é o seguinte: estou na área e se me derrubar é pênalti! Queria agradecer a todos vocês, a todos os meus amigos, meus familiares, a toda classe artística, a todo esse povo desse Brasil que orou por mim. Muito obrigada! A oração tem uma força muito grande nesta vida que só Deus sabe e vocês também! Obrigada, gente! (Alcione)

