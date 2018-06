Álbum de Beyoncé e Jay-Z é lançado em todos os serviços de streaming

Beyoncé e Jay-Z lançaram nesta segunda-feira seu álbum conjunto Everything Is Love em todas as plataformas de streaming, incluindo o Spotify. No sábado, o disco foi disponibilizado exclusivamente no Tidal, o serviço de música on-line do próprio Jay-Z. O álbum, lançado de surpresa, se concentra na relação sentimental do casal, tema que inspirou outros de seus trabalhos recentes.

Desde que Jay-Z lançou o Tidal, em 2015, os artistas buscaram ganhar novos assinantes para a plataforma. Lemonade, o álbum de Beyoncé lançado em 2016, e 4:44 (Jay-Z, 2017) não estão no catálogo do gigante do setor, Spotify, embora estejam disponíveis em versão física e para download no iTunes.

Mais da metade dos rendimentos do setor da música atualmente provém do streaming. O Spotify anunciou no mês passado que conta com 75 milhões de assinantes, além de 99 milhões de usuários mensais da versão gratuita. Apple, seu principal concorrente, tem 38 milhões de assinantes. Em 2016, o Tidal registrou três milhões de assinantes.