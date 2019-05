Agnaldo Timóteo tem ‘discreta melhora’, mas segue em estado grave

Internado no Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador (BA), Agnaldo Timóteo apresentou “discreta melhora” durante a madrugada desta quarta-feira, 29, segundo boletim médico. “O paciente permanece internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), instável. Está entubado, mas, apesar do estado grave, apresentou discreta melhora na última madrugada”, diz a nota.

Boletim divulgado nesta terça-feira 28 informava que o estado de saúde do cantor havia se agravado e que ele respirava com a ajuda de aparelhos. “Familiares solicitam que todos os fãs mantenham vibrações positivas. Agnaldo Timóteo já foi admitido na unidade com perfil, naturalmente, de alto risco, tendo em vista sua idade – 82 anos – e as doenças associadas”, dizia a nota.

O cantor está hospitalizado desde o último dia 20. Ele passou mal em Barreiras, no interior da Bahia, com quadro de vômito, glicemia baixa e pressão alta. Foi transferido para o Hospital Geral Roberto Santos no dia 21, quando foi detectado que ele havia sofrido um princípio de acidente vascular cerebral (AVC).