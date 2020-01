Aerosmith supera briga com baterista e brilha no Grammy

A performance do Aerosmith no Grammy foi precedida por uma confusão besta. O grupo exigiu que Joey Kramer, baterista da formação original, fizesse um teste para mostrar que tinha condições de tocar com eles na premiação -o músico vinha de um pequeno problema de saúde. Kramer não gostou: entrou na Justiça para garantir o direito de tocar mais uma vez com o Aerosmith e tentou invadir os ensaios com uma emissora de TV. Mas sua ação contra a banda foi considerada improcedente.

Alheio à confusão de seu ex-integrante, o grupo de hard rock fez uma das apresentações mais vibrantes da premiação. O (hoje) quarteto tocou Livin’ on the Edge e Walk this Way. Essa última contou com a participação do Run-DMC, que tinha regravado a canção em 1986. Dois momentos que certamente entrarão para o folclore do Grammy. O vocalista Steven Tyler soltando um “eu te amo” para Lizzo, que chacoalhou ao som da banda, e o DJ do Run-DMC, que mostrou ao público a camisa 24 do Lakers, que era do jogador de basquete Kobe Bryant.