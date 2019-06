A razão que levou a DC a escolher Robert Pattinson para viver o Batman

A confirmação da escalação de Robert Pattinson como Batman deu o que falar – muitos internautas não entenderam o motivo do ator, conhecido por seu papel como vampiro na saga adolescente Crepúsculo, ter sido escolhido para protagonizar o novo filme do herói da DC. O mistério, no entanto, chegou ao fim: uma fonte próxima ao diretor Matt Reeves, responsável pelo próximo longa do herói, revelou em entrevista ao site da revista The Hollywood Reporter a vantagem que levou Pattinson a conseguir o papel.

Segundo a fonte, o nome de Robert Pattinson foi considerado desde o início do projeto, mas um dos fatores decisivos para sua escalação foi o fato de o ator nunca ter participado de nenhum filme da rival Marvel – desde sua participação em Crepúsculo, ele se manteve fora de produções de grandes estúdios. Essa foi a principal diferença entre Pattinson e seu maior concorrente na disputa, Nicholas Hoult, que já havia participado da franquia X-Men, filme derivado de quadrinhos da Marvel.

Apesar disso, ambos os atores foram convocados para um teste de câmera utilizando o traje do super herói no final de maio. Ainda de acordo com a fonte, a decisão foi feita após Robert Pattinson preencher uma série de “requisitos muito específicos” do diretor, como ter o olhar certo e um ar especial.

A trama de The Batman vai mostrar o lado detetive de Bruce Wayne, algo pouco explorado nos filmes até o momento, e deve chegar aos cinemas em 2021.