A namorada do astro solitário

Um ator discreto, de cabelos compridos e olhar sedutor, somava alguns relacionamentos casuais flagrados em tabloides aqui e ali — mas não assumia um romance sério havia pelo menos vinte anos. Esse poderia ser o mote de uma comédia romântica de Hollywood — estrelada, quem sabe, pelo próprio protagonista da trama na vida real, Keanu Reeves. O astro de Matrix e John Wick fez o mundo suspender a respiração ao desfilar de mãos dadas com uma mulher aparentemente mais velha no tapete vermelho de uma grife italiana, no sábado 2, em Los Angeles. Reeves não aparecia em público com namorada fazia mais de 35 anos. Foi clicado com a atriz Sandra Bullock, a diretora Sofia Coppola e a fotógrafa Amanda De Cadenet — mas todas eram apenas amizades, frisava ele. No sábado, porém, os pombinhos não se desgrudaram. Durante o percurso, trocaram carícias e olhares apaixonados. Para surpresa geral, Alexandra Grant é nove anos mais nova que o ator, apesar dos cabelos grisalhos. Ela tem 46 anos, enquanto ele está conservadíssimo aos 55. Artista plástica e cineasta, Alexandra cuidou da produção gráfica de dois livros de poesia de Reeves: Ode to Happiness (2011) e Shadows (2015). O casal foi fotografado junto algumas vezes, mas os dois eram tidos só como “bons amigos”. Antes de Alexandra, Reeves namorou publicamente uma única vez. O romance com a atriz Jennifer Syme teve, porém, um desfecho trágico que o levou a desacreditar o amor: em 1999, Jennifer deu à luz uma menina, mas o bebê morreu no mesmo dia. Dois anos depois, ela também se foi, vítima de um acidente de carro. Ao que tudo indica, finalmente, o astro solitário redescobriu a felicidade — e nas redes sociais, é claro, o amoroso encontro viralizou.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2019, edição nº 2660

