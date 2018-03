‘A Culpa é das Estrelas’ terá versão de Bollywood

O livro A Culpa É das Estrelas, do americano John Green, fez tanto sucesso que virou filme e levou uma legião de leitores às salas de cinema de todo o mundo. Agora, o drama vivido por Gus e Hazel ganhará outra versão cinematográfica, produzida em Bollywood.

O jovem casal será interpretado por Sanjana Sanghi, de 21 anos, e Sushant Singh Rajput, de 32 anos, ambos nascidos na Índia. A produção será dirigida por Mukesh Chhabra e terá músicas de A.R. Rahman.

John Green e os atores que interpretaram o casal no filme lançado em 2014, Shailene Woodley e Ansel Elgort, se mostraram animados com a novidade. No Twitter, eles falaram sobre a produção: “Não acredito que isso está acontecendo. Maravilhoso!”, escreveu o autor da história.