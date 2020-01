3 filmes imperdíveis do Studio Ghibli para ver na Netflix No total, 21 produções do aclamado estúdio de animação japonês chegam à plataforma entre fevereiro e abril deste ano Por Redação - 20 jan 2020, 17h02

Os amantes de animações terão muito o que maratonar nos próximos meses: a Netflix anunciou, nesta segunda-feira, 20, que disponibilizará 21 filmes do Studio Ghibli, aclamado estúdio japonês de animação, a partir de fevereiro.

“Atualmente, existem várias maneiras excelentes de um filme alcançar o público. Ouvimos nossos fãs e tomamos a decisão definitiva de disponibilizar nosso catálogo de filmes. Esperamos que pessoas de todo o mundo descubram o universo do Studio Ghibli por meio dessa experiência”, escreveu o produtor Toshio Suzuki em comunicado oficial.

Criado em 1985, o Ghibli ficou famoso, principalmente, pela obra de Hayao Miyazaki, um de seus sócios fundadores. O cineasta venceu o Oscar de melhor animação, em 2013, pelo longa A Viagem de Chihiro, obra que se tornou referência do estúdio.

Confira abaixo três animações imperdíveis para colocar na agenda e a programação completa das estreias:

Meu Amigo Totoro (estreia em 1º de fevereiro)

O filme foi o responsável por popularizar a figura do mascote oficial do estúdio, os Totoros: adoráveis criaturas místicas que só podem ser vistas pelas crianças. O conto de Miazaki acompanha Satsuki e Mei, duas irmãs que se mudam para o interior para ficar mais perto do hospital onde a mãe doente está internada. Em meio a tristeza, as duas vivem aventuras mágicas com as cativantes figuras.

A Viagem de Chiriro (estreia em 1º de março)

Único filme não americano a levar a estatueta de melhor animação no Oscar, A Viagem de Chihiro é a produção mais conhecida do estúdio e obra mais aclamada de Hayao Miyazaki. O filme narra a história de uma garota de 10 anos que está de mudança com os pais. Rumo à nova casa, a família segue por um atalho e se depara com um banquete que transforma os pais da menina em porcos. Sozinha em um mundo desconhecido e repleto de seres fantásticos inspirados na mitologia local, Chihiro precisa sobreviver e encontrar uma forma de ajudar os pais. Pela ótica da protagonista, Miyazaki conduz o público pela cultura japonesa e os conflitos entre tradição e modernidade, além de fazer um alerta para a questão ambiental.

O Conto da Princesa Kaguya (estreia em 1º de março)

Último filme de Isao Takahata antes de sua morte, o Conto da Princesa Kaguya é também o mais belo de sua carreira. Na história, um velho cortador de bambu encontra uma diminuta princesa – que cresce rapidamente e acaba adotada por ele e a mulher. Convencidos de que ela deve ter um destino nobre, eles a levam do campo para a capital, para que viva em meio ao luxo e encontre um marido aristocrata. A garota, porém, não esquece a vida de camponesa que deixou para trás, e acaba atraindo para si uma severa punição. O filme é hipnótico, e de uma beleza deslumbrante na maneira como homenageia os estilos tradicionais japoneses de pintura e gravura.

Programação completa de estreias do Studio Ghibli na Netflix:

1º de fevereiro

O Castelo no Céu

Meu Amigo Totoro

O Serviço de Entregas da Kiki

Memórias de Ontem

Porco Rosso: O Último Herói Romântico

Eu Posso Ouvir o Oceano

Contos de Terramar

1º de março

Nausicaä do Vale do Vento

Princesa Mononoke

Meus Vizinhos, Os Yamadas

A Viagem de Chihiro

O Reino dos Gatos

O Mundo dos Pequeninos

O Conto da Princesa Kaguya

1º de abril

Pom Poko: A Grande Batalha dos Guaxinins

Sussurros do Coração

O Castelo Animado

Ponyo – Uma Amizade que Veio do Mar

Da Colina Kokuriko

Vidas ao Vento

As Memórias de Marnie