10 bares variados para conhecer em Porto Alegre

Espaço 900

Funciona tanto como pub e cafeteria quanto como coworking e ainda promove exposições de arte e apresentações musicais. A long neck da Heineken (R$ 13,00) é uma pedida recorrente. Na hora de petiscar, turmas de amigo tendem a preferir iscas de filé-mignon com ovo de codorna frito, farofa, batatas rústicas e molho da casa (R$ 35,00). As pizzas também valem o investimento, como a que leva cogumelos e queijo brie (R$ 37,00). Rua José do Patrocínio, 900, Cidade Baixa, ☎ 98035-1313 (100 lugares). 17h/0h (sex. até 2h; sáb. 12h/2h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2016.

Hooroo Australian Pub

Especializado em comida australiana, é muito procurado pelos hambúrgueres, principalmente pelo que leva um disco de 180 gramas de costela bovina desossada, gorgonzola, cogumelo-de-paris e sweet chilli e vem acompanhado de fritas (R$ 39,00). Para beliscar, a batata rústica com páprica serve duas pessoas (R$ 29,00). A costela suína ao molho barbecue chega à mesa com purê de batata com queijo (R$ 69,00). Para beber, tem boa saída o chope pilsen da cervejaria artesanal Diefen (R$ 15,00 o pint). Rua Fernandes Vieira, 466, Bom Fim, ☎ 3029-1903 (48 lugares). 11h30/14h30 e 18h/0h (dom. até 23h). Aberto em 2015.

Olivos 657

Incluído há pouco no menu, o steak tartare, escoltado por torradinhas e fritas (R$ 42,00), dá uma pista do requinte do bar com clima de bistrô. Uma das opções para quem planeja jantar é o espaguete com tinta de lula e anéis do molusco puxados no azeite de tomate-cereja confit, limão-siciliano e farofinha de páprica (R$ 50,00). Para beber, as dicas são as cervejas artesanais Al Capone IPA e Barco Thai witbier (R$ 30,00 cada uma, de 600 mililitros). Na carta de drinques aparecem sugestões criativas, como a que une suco de butiá, vodca, limão e angustura (R$ 27,00). Rua da República, 657, Cidade Baixa, ☎ 3372-6256 (70 lugares). 19h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 23h30; fecha seg.). Aberto em 2012.

Osso Craft Bar

Quase tudo do cardápio passa pela parrilla. Até uma sobremesa, a banana assada com doce de leite e sorvete de creme (R$ 21,00). Antes dela, como prato principal, peça o assado de tira (R$ 32,00) ou o bife de chorizo (R$ 35,00), que podem vir acompanhados de mix de folhas, batata ao murro com gorgonzola, legumes assados, pão de alho ou purê de batata doce. O hambúrguer com o nome da casa é outro hit. Leva um disco de 180 gramas de carne bovina, cheddar, bacon, tomate assado, alface-americana e molho barbecue com um toque de uísque no pão de brioche (R$ 35,00). O chope mais pedido é o APA Mellon Head, da BaldHead (R$ 14,00, 300 mililitros). Rua General Lima e Silva, 948, Cidade Baixa, ☎ 3574-2936 (40 lugares). 12h/14h30 e 18h/0h (sáb. 10h/2h30; dom. 10h/23h; fecha seg.). Aberto em 2017.

Porkaria

Primeiro endereço gaúcho especializado em carne de porco, usa o animal até no preparo de drinques como o porkerinha, versão da caipirinha acrescida de um naco de bacon (R$ 19,90). De petisco há porkoleta, provolone grelhado com carne suína desfiada, rúcula e mel defumado (R$ 40,90), e bolinho frito de carne de porco desfiada com abacaxi e catupiry (R$ 14,90), entre outras sugestões criativas. Sobremesa com ingrediente suíno? Tem também: panqueca de chocolate com bacon (R$ 14,90). Rua Coronel Genuíno, 116, Centro Histórico, ☎ 3372-5573 (45 lugares). 11h30/23h30 (fecha dom.). Aberto em 2017.

72 New York

Com direito a uma ótima pista de dança e atrações musicais quase todo dia, atrai uma turma interessada em badalar a noite toda empunhando long necks de Stella Artois (R$ 10,00) ou taças de gim-tônica (R$ 30,00). Para compartilhar, as fritas com provolone à milanesa são uma boa opção (R$ 25,00), assim como as tiras de picanha acompanhadas de pão, tomate-cereja, polenta, ovo de codorna e farofa (R$ 40,00). Ingressos, cobrados só à noite, a partir de R$ 25,00. Rua Nova York, 72, Auxiliadora, ☎ 3012-0172 (400 lugares). 11h/15h e 18h/4h (seg. somente almoço; sáb. só à noite; fecha dom.) Aberto em 1985.

Spoiler

Um incentivo e tanto para os fãs da Netflix saírem de casa: todos os itens do cardápio homenageiam alguma série badalada. O drinque tokyo, feito com saquê, Aperol, suco de laranja e limão-siciliano (R$ 24,00), presta tributo à protagonista de A Casa de Papel. Dart, aquele bicho gosmento de Stranger Things, batiza o drinque que une rum, Aperol, soda de hibisco, xarope de melancia e limão-siciliano (R$ 24,00), enquanto eleven, o apelido da protagonista, dá nome ao waffle coberto com geleia de frutas vermelhas e chantili (R$ 22,00). Lothbrok, o principal nome de Vikings, nomeia o hambúrguer de porco defumado com cebola-roxa, mussarela, alface e maionese (R$ 30,00). Rua General Lima e Silva, 1058, Cidade Baixa, ☎ 3237-1822 (86 lugares). 19h/1h (fecha seg.). Aberto em 2017.

Vaca Bar

Com certo clima campeiro, oferece para petiscar porções como a de espetinhos com linguiça feita na casa, queijo colonial e banana (R$ 29,00, oito unidades). Como prato principal, tem boa saída o bife gaudério, um corte do dianteiro grelhado com manteiga de chimichurri que chega à mesa com pão de alho, mix de folhas, vinagrete e farofa (R$ 39,00). O Lírica Crua, espumante da vinícola Hermann (R$ 95,00, 750 mililitros), é a sugestão do bar para harmonizar. Para adoçar o paladar, pavê de creme de doce de leite com café (R$ 16,00). Rua Bento Figueiredo, 78, Bom Fim, ☎ 4066-4004 (50 lugares). 18h/0h (fecha dom.). Aberto em 2017.

Vinícola Boutique Maison Forestier

Dentro da Diego Andino Pâtisserie, permite harmonizar pratos sofisticados com os espumantes da vinícola sediada no Vale dos Vinhedos. O Gran Legado Nature Rosé Champenoise (R$ 65,00, 750 mililitros), por exemplo, casa bem com a salada biarritz, que leva camarão, broto de feijão e abacaxi (R$ 37,10). Os espumantes e vinhos também são vendidos em taça, ao preço de R$ 25,00 a R$ 28,00. Para petiscar fazem sucesso as terrines de salmão ou de fígado com bacon (R$ 25,00, seis fatias). Rua Artur Rocha, 795, Mont’Serrat, ☎ 3264-4198 (44 lugares). 10h/19h30 (sáb. a partir das 9h; fecha dom.) Aberto em 2018.

Workroom

Autointitulado o primeiro dragbar do Brasil, é inspirado no reality show RuPaul’s Drag Race. Sua programação inclui performances e shows e o cardápio lista pedidas com nomes divertidos como starrbooty. Trata-se de um hambúrguer de 120 gramas de carne bovina com bacon, cheddar, alface, tomate, maionese da casa e cebola caramelada no pão de brioche (R$ 28,00). Opção vegetariana, o jerônimo combina 120 gramas de faláfel empanado, mussarela, broto de alfafa, alface, tomate e maionese caseira no pão integral (R$ 25,00). Ambos vêm com batatas fritas. Para beber, há drinques como o sasha, feito com gim, uva, limão-siciliano e açúcar de baunilha (R$ 24,00), e o valentina, que leva Jägermeister, grenadine e suco de limão-siciliano (R$ 22,00). Rua Lopo Gonçalves, 364, Cidade Baixa, ☎ 99308-5850 (71 lugares). 19h/1h (sex. e sáb. até 2h, fecha dom. e seg.). Aberto em 2017.