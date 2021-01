VEJA terá correção ao vivo e gabarito das provas do Enem

Após um ano tão complicado para os vestibulandos e de tantas mudanças nas avaliações que dão acesso à educação superior do Brasil, estudantes realizarão, neste domingo, 17, o primeiro dia de provas do Enem 2020.

A partir das 19h30, VEJA disponibilizará correção ao vivo em nossos canais no YouTube, no Facebook e no Instagram. Para comentar a resolução das questões que geraram mais dúvidas, neste domingo e no dia 24, receberemos em uma live os professores da Plataforma AZ de Aprendizagem, do Rio de Janeiro. Participam os mestres David Gonçalves, Marina Ferraz, Rodrigo Magalhães, Monty Hinke e Victor Delma.

Durante o comentário dos exercícios, liberaremos também o gabarito de todas as provas em nosso site.