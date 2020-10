Unicef medirá acesso das escolas públicas brasileiras à internet

12 out 2020, 13h03

Por Sabrina Brito - 12 out 2020, 13h03

Um novo acordo promete medir a conectividade das escolas públicas brasileiras. Trata-se de um pacto entre a UNICEF e o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR para mensurar quantas instituições do Brasil possuem acesso à internet.

Para realizar o levantamento, haverá um compartilhamento dos dados do Sistema de Medição de Tráfego Internet, que mede a velocidade da conexão, relativos à conectividade das escolas com o Giga, iniciativa da Unicef e da União Internacional de Telecomunicações que tem como objetivo final garantir conectividade de todas as instituições à internet (o que, por sua vez, significaria uma maior acessibilidade das informações e oportunidades pelos jovens.

Alguns modelos de inteligência artificial devem ser desenvolvidos ao longo do projeto, para ajudar a analisar os dados e as medições, que serão extensas. No Brasil, há atualmente 24 mil escolas mapeadas, tanto em nível municipal quanto estadual.