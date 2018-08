O ensino médio vai mal na prova

Às vésperas de ingressar na faculdade, cerca de 70% dos estudantes brasileiros não possuem sequer as habilidades esperadas para a entrada no ensino médio. É o que denunciam os resultados da última Prova Brasil, cujas notas são divididas em escalas de acordo com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Aplicada a cada dois anos, a última edição, realizada no ano passado, avaliou 5,4 milhões de estudantes em três níveis: 5º e 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio, nas redes estaduais e públicas.

A escala, que vai de zero a nove para língua portuguesa e de zero a dez para matemática, divide-se entre os níveis insuficiente (0 a 4), básico (4 a 6) e adequado (a partir de 7). De acordo com os resultados divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Educação, a média dos estudantes brasileiros de ensino médio está apenas no nível 2 – patamar ainda pior do que o de 1995, quando a prova começou a ser aplicada. O 9º ano, por sua vez, teve um pequeno aumento de pontos na média, mas está estagnado no nível 3. “Estão avançando na aprendizagem, mas em uma velocidade mínima. Precisamos pisar no acelerador”, destaca a especialista Cláudia Costin, do Centro de Excelência e Inovação de Políticas Educacionais da FGV.

A rede estadual campeã do ensino médio – ainda que com resultados incipientes – é o Espírito Santo. Em uma escala que vai de 0 a 425, o sistema público capixaba teve média de 281,1 pontos em matemática e 276,7 pontos em português, números superiores à média pública nacional (259,7 nas duas). “Há quase uma década, nós aumentamos em 25% a carga horária das escolas, e recentemente incorporamos habilidades socioemocionais ao currículo antecipando as recomendações da lei do ensino médio”, explica o secretário de educação Haroldo Rocha.