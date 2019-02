MEC divulga resultado da 1ª chamada do Prouni nesta quarta

O Ministério da Educação (MEC) divulgará, nesta quarta-feira 6, o resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) de 2019. A lista poderá ser acessada na página oficial.

O programa oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior para vestibulandos que alcançaram no mínimo 450 pontos e não tiraram zero na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018.

Neste ano, são oferecidas, 243.888 bolsas de estudo – um recorde desde o início do Prouni. Ao todo, são 116.813 bolsas integrais e 127.075 parciais, distribuídas em 1.239 instituições de educação superior de todo o país.

As bolsas integrais são destinadas aos alunos com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio e as bolsas parciais de 50% são para os estudantes que têm renda de até três salários mínimos. Professores da rede pública de ensino também podem concorrer a bolsa e não precisam atender aos critérios de renda.

Os resultados da segunda chamada serão divulgados no dia 20 de fevereiro. O candidato selecionado deverá comparecer à instituição para comprovar as informações prestadas em sua inscrição nos dias 6 e 14 de fevereiro, para a primeira chamada e, para a segunda, 20 a 27 de fevereiro.

(Com Agência Brasil)