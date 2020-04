Em tempos de Covid-19, um dos maiores desafios dos jovens e de suas famílias é o de encontrar maneiras de seguir com os estudos e manter o foco na educação e no futuro, mesmo em regime de quarentena desde o dia 16 de março. A apreensão aumenta ainda mais para aqueles que pretendem encarar o Exame Nacional do Ensino Médio, que abre suas inscrições no dia 11 de maio e traz novidades em 2020: 100 000 estudantes poderão participar da versão digital da prova e devem optar por essa modalidade no ato da inscrição. Os exames presenciais acontecerão entre os dias 1º e 8 de novembro. Já os exames digitais, adiados por causa da pandemia, ocorrerão nos dias 22 e 29 de novembro.

Para ajudar os inscritos a se preparar para a prova, a Estácio, um dos maiores e mais respeitados grupos do setor educacional do Brasil, elaborou e colocou em prática diversas iniciativas e ações de auxílio não só para seus alunos e professores como para todos os estudantes do Brasil. Entre todas essas ações, a instituição se uniu ao Eleva Educação, conceituado grupo de ensino fundamental e médio do país, com mais de 130 escolas espalhadas por todas as regiões, e criou o Resolve Sim, um ambiente digital que une a qualidade de diversos conteúdos exclusivos elaborados pelo Eleva com a tecnologia e metodologia oferecida pela Estácio, que também é uma das líderes em inovação digital do país.

O portal, que pretende atender mais de 1 milhão de estudantes brasileiros, direciona seus esforços e atenção aos alunos que se preparam para o Enem e para os vestibulares, principalmente aqueles que têm menos recursos financeiros. “Todos devem se unir para sairmos mais fortes. É hora de pensarmos em como ajudar quem tem menos recursos para enfrentar a situação e, por isso, ao prepararmos todo o ensino não presencial para os nossos alunos, pensamos que poderíamos fazer a diferença na vida de muitos alunos da rede pública, dando um suporte nesse momento tão delicado. Essa é uma das iniciativas, entre outras, para deixar nossa contribuição e minimizar as diferenças na atual conjuntura”, afirma Bruno Elias, presidente do Eleva Educação.

A ação inédita, que também tem como preocupação central o cenário provocado pelo novo coronavírus, foi produzida em tempo recorde: pouco mais de três semanas, com a participação direta de mais de 100 profissionais do Eleva e da Estácio. “O Resolve Sim nasce com o objetivo de ajudar os jovens do ensino médio da rede pública. Temos muito contato com esses estudantes, já que quase 90% dos nossos alunos vêm de lá. Sabíamos que, durante a quarentena, muitos ficariam sem acesso ao conteúdo preparatório para os vestibulares. A nossa universidade sempre esteve ligada à democratização do ensino e nós conhecemos a capilaridade e a força incrível do ensino digital. Usamos nossa expertise no ensino digital, que é o que mais cresce no país, para criar rapidamente uma plataforma do zero, com a nossa metodologia, que oferece vídeos curtos, textos de apoio, podcasts e exercícios”, afirma Eduardo Parente, presidente da Estácio.

Como funciona o Resolve Sim?

Ao acessar o portal, o aluno se depara com um ambiente intuitivo e de fácil navegação. Todos os 48 conteúdos disponíveis têm chancela de qualidade Eleva e estão distribuídos em quatro áreas do conhecimento: Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática e Ciências da Natureza. Além disso, o aluno conta com uma área especial de provas de preparação para encarar o Simuladão e, antes do dia da prova, já ter ideia de como o teste funciona.

Para deixar o aprendizado ainda mais leve e fácil, foram disponibilizados e-books, temas ilustrados e infográficos, games, planos de estudos e tarefas diversas. Todo o processo tem acompanhamento de professores e tutores treinados que auxiliarão os estudantes da plataforma.

O portal www.resolvesim.com.br pode ser acessado de qualquer computador, smartphone ou tablet.