Enem realiza segundo dia de provas com questões de matemática

Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 fazem, neste domingo, 28, segundo dia de avaliação, provas de matemática e de ciência da natureza. Com 45 questões, cada, as provas serão aplicadas em mais de 1,7 mil municípios nas modalidades impressa e digital. Em ambas modalidades, as questões são iguais.

Nos locais de exame, os portões são abertos às 12h e fecham às 13h, e não é permitido entrar após o fechamento dos portões. As provas começam a ser aplicadas às 13h30 e terminam às 18h30, no horário é o de Brasília.

O primeiro dia de provas do Enem, no domingo 21 teve 26% de abstenção entre os inscritos, segundo dados preliminares do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame.

Segundo a reportagem de VEJA apurou, o presidente do instituto, Danilo Dupas, já tem em sua mesa uma lista com nomes para substituir os 37 coordenadores e coordenadores adjuntos que pediram exoneração de seus cargos no Inep às vésperas do Enem.

Dupas pretende fazer as mudanças após este segundo dia da prova. Os indicados já foram inclusive submetidos à aprovação da Casa Civil, em um procedimento de rotina para a contratação desses servidores.

Com informações da Agência Brasil