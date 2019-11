Enem 2019: Saiba quais foram os temas do segundo dia de prova

Aplicativo de paquera, receita para dessalgar o feijão e slackline. Esses foram alguns dos temas contemporâneos abordados no segundo dia de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste domingo 10. Ao todo foram 90 questões de múltipla escolha sobre matemática e ciências da natureza.

Confira o gabarito extraoficial do segundo dia de prova

Na prova de matemática, questões sobre construção civil foram maioria. Havia ainda uma pergunta sobre aplicativo de relacionamento, inspirado no Tinder, no qual os participantes poderiam dar match entre si. Para resolver a questão era preciso ter conhecimento de probabilidade. Concentração de álcool no sangue, aumento do rendimento médio da população, cálculo de câmbio de moedas também foram abordados.

Em química, perguntas sobre pílulas emagrecedoras e garrafas PET. Já em física havia perguntas sobre o esporte de equilíbrio slackline e calorimetria. Entre os temas abordados em biologia, doping e lixo espacial.