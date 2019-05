Doria anuncia aulas de ‘projeto de vida’ para escolas em São Paulo

As escolas da rede estadual de São Paulo terão duas aulas semanais de “projeto de vida” para os estudantes definirem seus objetivos e planejarem seus futuros. A novidade faz parte do Inova Educação, anunciado pelo governador João Doria (PSDB) nesta segunda-feira, 6. O programa visa “conectar as escolas à realidade dos estudantes do século 21”, de acordo com o governo de SP, e entrará em vigor em 2020.

No novo modelo pedagógico, será acrescentada uma aula por dia na carga horária, o que aumentará 15 minutos/dia na escola. Segundo o governo, as medidas pretendem melhorar a aprendizagem e reduzir o abandono escolar. Uma dessas novas aulas será a de projeto de vida, que consiste em atividades de ética, cidadania, projetos na comunidade e vida acadêmica.

“Nós não vamos ter um Brasil novo se não tivermos uma educação nova; nós não vamos transformar o Brasil se não transformarmos a educação”, afirmou Doria. “A prioridade número um do país deve ser a educação. Só seremos uma nação plena e teremos jovens com oportunidades em igualdade de condições se tivermos o apoio da educação”, enfatizou.

Também entrarão na grade curricular do estudante da rede estadual uma matéria de tecnologia e duas “eletivas”. Serão oferecidas opções para o aluno no começo do início do ano para que ele escolha a de mair interesse. Segundo o governo, entre as matérias, estão: empreendedorismo, ética e cidadania, olimpíadas de conhecimento, teatro, comunicação não violenta e mediação de conflitos.

De acordo com o governo estadual, o modelo é “inspirado nos resultados positivos das práticas de sucesso já aplicadas em 633 escolas da rede estadual de São Paulo desde 2012. Além disso, está em consonância com a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na medida em que reforça as 10 Competências Gerais do documento”.