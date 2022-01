Crise no Inep: número um do Enem comunica demissão

Anderson Oliveira, titular da Diretoria de Avaliação da Educação Básica do Inep, responsável pela elaboração da prova do Enem, comunicou a equipe que sua exoneração do cargo será publicada no Diário Oficial da União (DOU), na próxima segunda-feira, 24.

A relação dele com o presidente do Instituto, Danilo Dupas, já vinha se desgastando desde o segundo semestre do ano passado, quando servidores relataram pressão para interferir no teste. A crise fez com que 37 funcionários da autarquia pedissem para deixar seus cargos coletivamente.

A postura de Anderson de assegurar a autonomia dos funcionários desagradou Dupas, que também mostrou descontentamento em relação a alguns itens que compuseram a prova – o tema de redação “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil” e uma questão com base na música Admirável Gado Novo, de Zé Ramalho, contrariou a ala ideológica do governo e o presidente Jair Bolsonaro.

A saída de Anderson, que chegou a se afastar do cargo no fim do ano passado por motivos de saúde mental, já era esperada inclusive por ele e faz parte de uma reestruturação completa que Dupas tenta implementar no órgão. Nesta quinta-feira, outro diretor, Alexandro Avelino Pereira, também foi demitido. Ele estava à frente da diretoria de Gestão e Planejamento, responsável pela logística do Enem.