Como se inscrever para a Feira Guia do Estudante 2018

As inscrições para a Feira Guia do Estudante estão abertas. O evento acontece nos dias 13, 14 e 15 de setembro, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, e reúne dezenas de universidades, palestrantes e outras dinâmicas para aqueles que estão em busca de orientação vocacional ou preparação para processos seletivos.

Ocupando o dia todo, das 9 às 19 horas, a feira é gratuita. Entre as atrações estão o professor Paulo Jubilut, dono do canal de Youtube Biologia Total (com mais de 1 milhão de inscritos), o jogador Cafu, e o humorista Rudy Landucci, famoso também no meio esportivo por suas imitações. Além disso, esse é o primeiro ano em que uma universidade estrangeira está entre os expositores: a Universidade Católica Portuguesa, que aceita o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como método de ingresso.

Visitante ou expositor: saiba como se inscrever

As inscrições de estudantes e escolas são feitas pela internet, no site do Guia do Estudante. Já aqueles que querem ser expositores na Feira devem enviar um e-mail para a organização: dserafim@abril.com.br ou abalsi@abril.com.br.

Depois do credenciamento on-line, o visitante deve imprimir o cadastro e recortar o crachá com o código de barras, meio de acesso ao evento. Para aqueles que perderem o prazo, é possível ainda inscrever-se presencialmente na Feira. Em 2017, mais de 30 mil pessoas visitaram o evento. Foram quase 70 atividades que incluíram gincanas, simulados, atividades práticas e testes profissionais. Confira um pouco da última Feira no vídeo abaixo:

Quando:

Dias 13, 14 e 15 de setembro (quinta, sexta e sábado), das 9 às 19 horas.

Onde:

Pavilhão de Exposições do Anhembi: Av. Olavo Fontoura, 1209 – Parque Anhembi, São Paulo – SP, CEP 02012-021.

Como chegar de transporte público:

Estação Portuguesa-Tietê (Linha 1- Azul), há aproximadamente 1,5 km da Feira e Estação Palmeiras-Barra Funda (Linha 3- Vermelha), há 4,5 km.

De ônibus, há linhas para o Anhembi saindo do metrô: 9717-10 (SANTANA/ JD.ALMANARA), partindo da estação Carandiru. 9701/10 – Hospital Cachoeirinha, saindo das estações Carandiru e Portuguesa-Tietê