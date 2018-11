Abertos os portões para o primeiro dia do Enem

Os portões dos locais de prova do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram abertos ao meio dia. Os estudantes podem ter acesso às salas até as 13h (horário de Brasília), quando começam os procedimentos de segurança. As provas começam a ser aplicadas às 13h30.

Os estudantes terão cinco horas e meia para fazer as provas de linguagem, ciências humanas e redação. Para evitar imprevistos, alguns estudantes chegaram com antecedência.

Por causa do início do horário de verão nesta madrugada, os estados do Norte e do Nordeste terão horários diferentes de abertura e fechamento dos portões.

Horário de verão

Em pronunciamento na noite deste sábado, o ministro da Educação, Rossieli Soares, pediu “atenção dobrada” aos 5,5 milhões de estudantes que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo. O motivo da preocupação é a entrada em vigor do horário de verão em boa parte do Brasil. À meia-noite, os horários serão adiantados em uma hora no Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

“Como em edições passadas, o Enem será aplicado em quatro fusos horários distintos. Portanto, não perca a hora. Os portões fecham às 13h, no horário de Brasília. Fique atento ao horário da sua cidade”, afirmou o titular do Ministério da Educação (MEC).

O horário de verão no país foi adiado de 21 de outubro para 4 de novembro para que não afetasse a apuração do segundo turno das eleições. Com a coincidência com a data do Enem, o MEC chegou a pedir um novo adiamento, mas o governo não acatou.

No discurso, o ministro também destacou as oportunidades que o exame abre aos candidatos. “O Enem é a porta de entrada mais importante para quem sonha ingressar na educação superior. Os participantes com bom desempenho neste exame podem se beneficiar de programas de apoio e financiamento ao estudante, como Sisu, Prouni e Fies.”

Neste domingo serão aplicadas as provas de Redação Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias. Os estudantes terão cinco horas e meia para fazer o exame. No próximo domingo (11), segundo dia do Enem, as matérias serão Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Confira abaixo os horários do Enem nos diferentes estados do país:

Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo:

12h – Abertura dos portões

13h – Fechamento dos portões

13h30 – Início das provas

19h – Término das provas

Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Tocantins

11h – Abertura dos portões

12h – Fechamento dos portões

12h30 – Início das provas

18h – Término das provas

Amazonas (com exceção de 13 municípios da região sudoeste), Rondônia, Roraima

10h – Abertura dos portões

11h – Fechamento dos portões

11h30 – Início das provas

17h – Término das provas

Acre, Amazonas (13 municípios da região sudoeste: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença e Tabatinga)

9h – Abertura dos portões

10h – Fechamento dos portões

10h30 – Início das provas

16h – Término das provas