William Bonner dá corretivo em Bolsonaro durante debate na Globo

Apresentador do último debate presidencial na Globo, William Bonner chamou a atenção de Jair Bolsonaro (PL) após o presidente citar o jornalista durante um embate com Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No meio da dinâmica, Bolsonaro debochou de Lula ao dizer que somente Bonner poderia falar que o adversário era inocente de julgamentos da Lava-Jato. Ao final do primeiro bloco, o âncora do Jornal Nacional respondeu o político do Partido Liberal. “Eu de fato disse que o Lula não deve nada à Justiça. Mas, como jornalista, não digo coisas da minha cabeça, mas em decisões fundamentadas do Supremo Tribunal Federal, que inclusive, são recentes”, explicou Bonner, que chamou o intervalo comercial em seguida.

