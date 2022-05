Will Smith faz “ponta” fake em clipe por meio de ferramenta polêmica

Will Smith e outras celebridades negras dos Estados Unidos fizeram uma pequena participação no novo clipe de Kendrick Lamar — as aparições, porém, não foram reais, mas fruto do uso de uma ferramente polêmica da internet. Com auxílio do deepfake, técnica que consiste em colocar o rosto de uma pessoa em outra, o rapper se transformou, além de Smith, em outros famosos como Kanye West, Jussie Smollett, OJ Simpson e Kobe Bryant.

Ao longo do vídeo de The Heart Part 5, quinta canção da série Heart, iniciada em 2010, o rapper vai se metamorfoseando em figuras negras constantemente criticadas. Will Smith é a personalidade mais recentemente envolvida em polêmicas graças ao tabefe que desferiu no comediante Chris Rock durante o Oscar deste ano. O ator, além de ter enfrentado o cancelamento na internet, foi banido da cerimônia por dez anos.

Apoiando-se na ferramenta controversa constantemente usada para espalhar desinformação e fake news, Kendrick Lamar se apropria do deepfake para uma missão do “bem”: falar sobre como o racismo que impera nos Estados Unidos, e hoje é institucionalizado, afeta a comunidade negra. Outro famoso no qual o cantor se transformou e que trouxe peso para o video foi Nipsey Hussle, rapper de Los Angeles que foi baleado e morto em 2019.

A música faz parte do disco Mr. Morale and the Big Steppers, que será lançado nesta sexta-feira, 13. Confira o clipe: