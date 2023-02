Vitória da Imperatriz tem sabor de vingança para Janja contra bolsonarista

A vitória da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval do Rio 2023 tem sabor de vingança não só para a escola, como também para uma fã famosa — a primeira-dama Janja da Silva. Apoiadora fiel do ex-presidente Jair Bolsonaro, a apresentadora Antonia Fontenelle havia criticado a roupa usada por Janja, esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na posse de 1º de janeiro. Na ocasião, a ex-atriz comparou, de forma pejorativa, o traje da primeira-dama com uma fantasia da Velha Guarda da escola de samba Imperatriz Leopoldinense. “Olha, gente… Isso aqui é a velha-guarda da Imperatriz Leopoldinense. Não entendo muito de moda, mas acho que não precisa, isso aqui é a minha opinião… Opinião de uma mulher básica. ‘Por que, Leopoldinense, Antonia?’ Porque é uma escola apática, não fede e nem cheira, entendeu? Nem é a velha-guarda da Mangueira, Mocidade ou Grande Rio, é Imperatriz Leopoldinense. Só por Deus…”, debochou Antonia.

Em janeiro, logo após as declarações de Antonia Fontenelle, a escola de samba repudiou as ofensas e, no começo deste mês, convidou Janja para ser madrinha de sua Velha Guarda — e a primeira-dama aceitou. Com o primeiro lugar da escola no desfile na Sapucaí, quebrando jejum de 22 anos, não foi só a Imperatriz quem venceu. Janja também se vingou — e a bolsonarista Fontenelle pagou a língua.