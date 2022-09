Viola Davis faz passagem muito soltinha pelo Brasil – e até cai no samba

Viola Davis está em solo brasileiro para a divulgação de seu filme, A Mulher Rei, que estreia nessa quinta-feira, 22 de setembro. Mas sua passagem por aqui não é só trabalho: hospedada no Rio de Janeiro, a atriz tem aproveitado a viagem para conhecer um pouco da cultura do país e visitar figuras ilustres.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais na noite do domingo, Viola aparece animada tocando tamborim na quadra da Mangueira, tradicional escola de Samba carioca. Simpática, ela foi gravada interagindo com os sambistas da comunidade, e chega a fazer reverência às passistas.

Já na tarde de hoje, a própria Viola compartilhou nas redes sociais uma série de fotos ao lado de artistas brasileiros negros. O encontro aconteceu na casa de Lázaro Ramos e Taís Araújo, onde a atriz esteve na noite do domingo junto a nomes como Iza, Ícaro Silva, Seu Jorge, Djamila Ribeiro e Zezé Motta.

Em 2019, Taís estava nos Estados Unidos representando o Brasil em uma homenagem a Denzel Washington quando foi convidada a visitar a casa de Viola Davis. Dois anos depois, a situação se inverteu e a brasileira recepcionou a americana em sua casa.

Oh Brazil!! This night!! These brilliant Black and Brown artists. My heart and mind are so full with your ideas, your vision, your authenticity and love. It made me remember why I love being an artist. Viva Brasil!!!!! 🇧🇷❤️❤️❤️ pic.twitter.com/q0bptxkD43

— Viola Davis (@violadavis) September 19, 2022