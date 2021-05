Trailer de ‘Eternos’ encosta no DNA de ‘Nomadland’ – mas com heróis

Pouco conhecidos no amplo elenco de personagens da Marvel nos quadrinhos, os Eternos chegarão aos cinemas em novembro em um filme dirigido pela cineasta chinesa Chloé Zhao, que ganhou o Oscar de melhor direção em 2021 por Nomadland – também vencedor na cobiçada categoria de melhor filme. O primeiro trailer, divulgado nesta segunda-feira, 24, mostra o DNA de Chloé, dona de uma veia poética explícita em cenas com paisagens deslumbrantes e luz natural, elementos que reforçam a conexão de seus personagens com o ambiente. Ela também desafiou a Marvel a usar o mínimo possível de efeitos especiais, uma raridade no filão dos super-heróis.

Na trama, um grupo de imortais com superpoderes vive secretamente na Terra, até surgir a necessidade de revelar suas habilidades. O elenco é um dos mais diversos do estúdio, com nomes como a americana Angelina Jolie, o paquistanês Kumail Nanjiani, a mexicana Salma Hayek, o coreano Don Lee, a anglo-chinesa Gemma Chan, além dos britânicos Barry Keoghan, Richard Madden e Kit Harington (os dois últimos, ex-irmãos Stark em Game of Thrones).

O longa ainda terá vários “primeiros”. A atriz Lauren Ridloff (conhecida por seu papel em The Walking Dead) será a primeira heroína surda da Marvel, enquanto Brian Tyree Henry (da série Atlanta) vai viver o primeiro herói abertamente gay do estúdio. Eternos está previsto para chegar aos cinemas em novembro.