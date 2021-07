‘The Faces’, banda de Rod Stewart, volta a gravar em estúdio após 48 anos

Após 46 anos do fim da banda The Faces, Rod Stewart, Ronnie Wood e Kenney Jones estão de volta para gravar músicas inéditas. Em entrevista ao jornal The Times, o guitarrista do Rolling Stones confirmou que os três têm se reunido no estúdio de sua casa em Londres para trabalhar em novas canções. Nos últimos anos, o trio já tinha feito aparições ao vivo juntos, mas nada com a dimensão desse novo projeto.

O The Faces se separou em 1975, quando Rod Stewart, com seu tremendo sucesso na época, decidiu alçar voo solo e Ronnie Wood tornou-se guitarrista dos Rolling Stones. O último álbum de estúdio do grupo, Ooh La La, foi lançado em 1973.

A primeira reunião com a formação clássica do grupo aconteceu em 1986, durante um show de Rod Stewart no Wembley Stadium. Mais tarde, em 2010, houve uma turnê sem Stewart, com Mick Hucknall, do Simply Red, nos vocais, e Glen Matlock, ex-Sex Pistols, no baixo. Em 2015, Wood, Stewart e Jones tocaram juntos em um evento de caridade e na festa de 70 anos de Stewart. A última aparição dos três foi em 2020, animando a conclusão do BRIT Awards com o sucesso Stay With Me.

Além das músicas novas do The Face, Wood também contou ao The Times que o álbum Tattoo You, dos Rolling Stones, vai ganhar uma edição especial pelo aniversário de 40 anos. “Eu e Mick gravamos nove novas faixas para o relançamento. E eu, Rod e Kenney temos gravado algumas novas canções para The Faces. Tenho priorizado alguns projetos maravilhosos de rock’n’roll nessas últimas semanas”, disse.