Teaser de ‘Doutor Estranho 2’ redobra aposta da Marvel no multiverso

Com as realidades paralelas tornando-se o carro-chefe da quarta fase dos filmes da Marvel, o estúdio aproveitou o sucesso do novo longa do Homem-Aranha para divulgar nesta quarta-feira, 22, o primeiro teaser de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O personagem vivido por Benedict Cumberbatch marcou presença em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa e — coincidentemente ou não — aumentou as expectativas para o seu próximo filme-solo.

Na prévia, Doutor Estranho lida com as consequências de aspectos inexplorados do multiverso — que vem sendo introduzido no Universo Cinematográfico da Marvel aos poucos. Para conseguir enfrentar os problemas da realidade alternativa, que incluem uma versão malvada sua já apresentada na série animada What If…, ele contará com a ajuda da Wanda (Elizabeth Olsen), a Feiticeira Escarlate.

O longa, dirigido por Sam Raimi, chega aos cinemas brasileiros em 5 de maio de 2022.