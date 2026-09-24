Show de Rick e Renner em Curitiba é cancelado após morte trágica

Um show da dupla Rick e Renner em Curitiba (PR) foi cancelado após a morte trágica de Rick Sollo em um acidente aéreo na última segunda-feira, 21 de setembro, durante viagem por Santa Catarina. Outras quatro pessoas estavam a bordo do helicóptero que caiu na serra Catarinense, e os óbitos foram confirmados na terça, 22.

Rick se apresentaria ao lado do parceiro musical na capital paranaense no dia 10 de outubro, e o cancelamento foi confirmado pela organização do show, Plateia. “A Plateia segue em luto pela partida de Rick. Uma perda irreparável, que deixa um vazio enorme em todos nós. O show de Rick & Renner, que aconteceria no dia 10 de outubro, no Teatro Positivo, foi cancelado. Sabemos o quanto esse encontro era esperado por tantos fãs, e é com o coração apertado que precisamos comunicar essa decisão.”, diz um trecho da nota publicada nesta quinta-feira, 24.

A organização também informou que os ingressos serão reembolsados.

Confira a publicação da Plateia:

Continua após a publicidade

O que aconteceu com Rick:

Continua após a publicidade

Rick Sollo morreu após o helicóptero em que estava sumir do radar enquanto sobrevoava a serra Catarinense na segunda-feira, 21. Ele tinha 59 anos. O caso será investigado. O último ponto de localização do celular de um dos tripulantes foi na região de Urubici. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a aeronave foi localizada junto com cinco corpos no local sem nenhum sobrevivente. Na aeronave estava Rick, o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio e o copiloto Leopoldo.

Pouco antes de desaparecer, Rick havia publicado um vídeo nas redes sociais em que aparecia entrando em um avião de pequeno porte ao lado do empresário Bruno Avelar e de uma mulher loira. Rick marcou o perfil do empresário e de sua esposa, Geralda Carvalho, que não chega a aparecer no vídeo. A gravação, publicada por volta das 9h, mostra o momento que Rick chega na pista particular de um aeroporto, cumprimenta Avelar e a uma mulher que o acompanha, a decolagem do avião, a aterrissagem e os dois homens saindo da aeronave, indicando que esta viagem ocorreu com tranquilidade.

Continua após a publicidade

De acordo com informações preliminares, o avião com Rick teria enfrentado mau tempo e chuvas fortes no trajeto de Balneário Camboriú para a cidade de São Joaquim, em Santa Catarina.