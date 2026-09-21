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Cultura

Aeronave com Rick, da dupla com Renner, some em viagem por Santa Catarina

FAB realiza buscas por helicóptero que sobrevoava serra Catarinense

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 19h10 | Atualizado em 22 set 2026, 11h19
Homem careca de barba branca, camisa preta e fone de ouvido, cantando em microfone e tocando violão em palco escuro
Rick Sollo, da dupla com Renner, estava em helicóptero que desapareceu  (Reprodução/Instagram)
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Um helicóptero com o cantor sertanejo Rick, da dupla com Renner, desapareceu enquanto sobrevoava a serra Catarinense nesta segunda-feira, 21 de setembro. De acordo com informações preliminares, a FAB (Força Aérea Brasileira) realiza buscas pela aeronave que viajava de Balneário Camboriú para a cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, quando sumiu do radar, e teria enfrentado chuvas fortes e mau tempo.  No helicóptero com o cantor Rick estavam o empresário Bruno Avelar (do projeto “O Poder do Network”), o videomaker Paulo Soares e a tripulação (piloto e copiloto).

Em nota, a FAB confirmou que realiza buscas pela aeronave que tinha Rick a bordo.

Confira a nota da FAB na íntegra:

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FAB faz buscas por aeronave de matrícula PP-MGR desaparecida em Santa Catarina 

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informa que foi acionada na tarde desta segunda-feira (21), para realizar buscas por uma aeronave (PP-MGR – Bell 430) que decolou de Porto Belo (SC) e não chegou ao destino previsto.

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O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (ARCC-CW), o Salvaero Curitiba, responsável pela coordenação das ações de Busca e Salvamento na região, iniciou as ações de investigação e planejamento necessárias para delimitar a área de maior probabilidade de localização da aeronave.

Em pronta resposta à ocorrência, foram empregadas duas aeronaves Black Hawk (H-60) e SC-105 Amazonas, especializadas em missões de Busca e Salvamento que possuem capacidade para realizar buscas em diversos tipos de terreno, condições ambientais e períodos do dia.

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A prioridade da operação é localizar a aeronave e seus ocupantes no menor tempo possível, concentrando os esforços de busca nas áreas de maior probabilidade e ajustando continuamente o planejamento à medida que novas informações são obtidas.

Atenciosamente

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cantor sertanejo
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