Aeronave com Rick, da dupla com Renner, some em viagem por Santa Catarina

Um helicóptero com o cantor sertanejo Rick, da dupla com Renner, desapareceu enquanto sobrevoava a serra Catarinense nesta segunda-feira, 21 de setembro. De acordo com informações preliminares, a FAB (Força Aérea Brasileira) realiza buscas pela aeronave que viajava de Balneário Camboriú para a cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, quando sumiu do radar, e teria enfrentado chuvas fortes e mau tempo. No helicóptero com o cantor Rick estavam o empresário Bruno Avelar (do projeto “O Poder do Network”), o videomaker Paulo Soares e a tripulação (piloto e copiloto).

Em nota, a FAB confirmou que realiza buscas pela aeronave que tinha Rick a bordo.

Confira a nota da FAB na íntegra:

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FAB faz buscas por aeronave de matrícula PP-MGR desaparecida em Santa Catarina

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informa que foi acionada na tarde desta segunda-feira (21), para realizar buscas por uma aeronave (PP-MGR – Bell 430) que decolou de Porto Belo (SC) e não chegou ao destino previsto.

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O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (ARCC-CW), o Salvaero Curitiba, responsável pela coordenação das ações de Busca e Salvamento na região, iniciou as ações de investigação e planejamento necessárias para delimitar a área de maior probabilidade de localização da aeronave.

Em pronta resposta à ocorrência, foram empregadas duas aeronaves Black Hawk (H-60) e SC-105 Amazonas, especializadas em missões de Busca e Salvamento que possuem capacidade para realizar buscas em diversos tipos de terreno, condições ambientais e períodos do dia.

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A prioridade da operação é localizar a aeronave e seus ocupantes no menor tempo possível, concentrando os esforços de busca nas áreas de maior probabilidade e ajustando continuamente o planejamento à medida que novas informações são obtidas.

Atenciosamente