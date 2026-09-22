Morre o cantor sertanejo Rick Sollo, da dupla com Renner, em acidente aéreo

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Morreu Rick Sollo, cantor sertanejo da dupla Rick e Renner, aos 59 anos, após seu helicóptero desaparecer na serra Catarinense. A aeronave foi localizada com cinco corpos, sem sobreviventes. O caso será investigado, e a última postagem do artista mostrava sua entrada em um avião.

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Morreu Rick Sollo, cantor sertanejo que estava desaparecido após o helicóptero em que estava sumir do radar enquanto sobrevoava a serra Catarinense nesta segunda-feira, 21. Ele tinha 59 anos. O caso será investigado. O último ponto de localização do celular de um dos tripulantes foi na região de Urubici. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a aeronave foi localizada junto com cinco corpos no local e não há nenhum sobrevivente.

Pouco antes de desaparecer, Rick havia publicado um vídeo nas redes sociais em que aparecia entrando em um avião de pequeno porte ao lado do empresário Bruno Avelar e de uma mulher loira. Rick marcou o perfil do empresário e de sua esposa, Geralda Carvalho, que não chega a aparecer no vídeo. A gravação, publicada por volta das 9h, mostra o momento que Rick chega na pista particular de um aeroporto, cumprimenta Avelar e a uma mulher que o acompanha, a decolagem do avião, a aterrissagem e os dois homens saindo da aeronave, indicando que esta viagem ocorreu com tranquilidade.

De acordo com informações preliminares, o avião com Rick teria enfrentado mau tempo e chuvas fortes no trajeto de Balneário Camboriú para a cidade de São Joaquim, em Santa Catarina.

Quem era Rick Sollo

Rick Sollo nasceu como Geraldo Antônio de Carvalho e era cantor, compositor e produtor musical que ficou conhecido em todo o país como a primeira voz da dupla Rick e Renner. Nascido em Monte do Carmo, no Tocantins, em 5 de dezembro de 1966, ele começou cedo na música e construiu a carreira a partir das apresentações em bares e casas noturnas. A parceria com Renner, iniciada nos anos 1980, transformou os dois em uma das duplas de destaque do sertanejo dos anos 1990 e 2000.

A dupla começou a ganhar espaço em Brasília e, antes da projeção nacional, chegou a lançar trabalhos de forma independente. O impulso decisivo veio com o apoio de Zezé Di Camargo e Luciano, que ajudaram a aproximar os músicos do produtor Manoel Nenzinho Pinto. A partir daí, Rick e Renner ampliaram a presença no mercado fonográfico e passaram a acumular sucessos, entre eles Ela é Demais, lançada em 1998, e Nos Bares da Cidade.

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O auge comercial veio na década de 1990 e se estendeu pelos anos seguintes. Até 2007, Rick e Renner já haviam vendido milhões de discos e mantinham uma agenda intensa de apresentações pelo país. Além de cantar, Rick consolidou-se como compositor e produtor, participando de trabalhos de outros artistas do gênero e assinando músicas gravadas por nomes conhecidos da música sertaneja.

No fim de 2010, depois de quase 25 anos de parceria, Rick e Renner anunciaram que seguiriam caminhos diferentes. A separação levou Rick, que já era a primeira voz da dupla durante a maior parte da trajetória, a adotar oficialmente o nome artístico Rick Sollo e a investir em uma carreira solo. Em 2011, ele lançou o álbum Pronto pra Te Amar e passou a apresentar um repertório próprio, mantendo a ligação com o sertanejo.

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A história da dupla, porém, ainda teria novos capítulos. Rick e Renner voltaram a trabalhar juntos posteriormente, antes de uma nova separação, e retomaram a parceria novamente em 2018.

Confira a última postagem de Rick:

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Entre as músicas cantadas por Rick e Renner, a mais famosa é Ela é Demais, clássico do sertanejo lançado em 1998.

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