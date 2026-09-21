A última postagem do sertanejo Rick, da dupla com Renner, antes de desaparecer

Rick Sollo, cantor sertanejo que está desaparecido após o helicóptero em que estava sumir do radar enquanto sobrevoava a serra Catarinense nesta segunda-feira, 21, havia publicado um vídeo nas redes sociais em que aparecia entrando em um avião de pequeno porte ao lado do empresário Bruno Avelar e de uma mulher loira. Rick marcou o perfil do empresário e de sua esposa, Geralda Carvalho, que não chega a aparecer no vídeo.

A gravação, publicada por volta das 9h, mostra o momento que Rick chega na pista particular de um aeroporto, cumprimenta Avelar e a uma mulher que o acompanha, a decolagem do avião, a aterrissagem e os dois homens saindo da aeronave, indicando que esta viagem ocorreu com tranquilidade.

De acordo com informações preliminares, o avião com Rick teria enfrentado mau tempo e chuvas fortes no trajeto de Balneário Camboriú para a cidade de São Joaquim, em Santa Catarina.

Confira a última postagem de Rick:

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Entre as músicas cantadas por Rick e Renner, a mais famosa é Ela é Demais, clássico do sertanejo lançado em 1998.

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Quem é Rick Sollo

Rick Sollo é o nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, cantor, compositor e produtor musical que ficou conhecido em todo o país como a primeira voz da dupla Rick e Renner. Nascido em Monte do Carmo, no Tocantins, em 5 de dezembro de 1966, ele começou cedo na música e construiu a carreira a partir das apresentações em bares e casas noturnas. A parceria com Renner, iniciada nos anos 1980, transformou os dois em uma das duplas de destaque do sertanejo dos anos 1990 e 2000.

A dupla começou a ganhar espaço em Brasília e, antes da projeção nacional, chegou a lançar trabalhos de forma independente. O impulso decisivo veio com o apoio de Zezé Di Camargo e Luciano, que ajudaram a aproximar os músicos do produtor Manoel Nenzinho Pinto. A partir daí, Rick e Renner ampliaram a presença no mercado fonográfico e passaram a acumular sucessos, entre eles Ela é Demais, lançada em 1998, e Nos Bares da Cidade.

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O auge comercial veio na década de 1990 e se estendeu pelos anos seguintes. Até 2007, Rick e Renner já haviam vendido milhões de discos e mantinham uma agenda intensa de apresentações pelo país. Além de cantar, Rick consolidou-se como compositor e produtor, participando de trabalhos de outros artistas do gênero e assinando músicas gravadas por nomes conhecidos da música sertaneja.

No fim de 2010, depois de quase 25 anos de parceria, Rick e Renner anunciaram que seguiriam caminhos diferentes. A separação levou Rick, que já era a primeira voz da dupla durante a maior parte da trajetória, a adotar oficialmente o nome artístico Rick Sollo e a investir em uma carreira solo. Em 2011, ele lançou o álbum Pronto pra Te Amar e passou a apresentar um repertório próprio, mantendo a ligação com o sertanejo.

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A história da dupla, porém, ainda teria novos capítulos. Rick e Renner voltaram a trabalhar juntos posteriormente, antes de uma nova separação, e retomaram a parceria novamente em 2018.