Sem rock, sertanejo é o mais ouvido do ano no YouTube, Spotify e Deezer

O YouTube, Spotify e Deezer divulgaram nesta terça-feira, 1º, diversos rankings com as músicas mais tocadas no ano. No Brasil, a cantora Marília Mendonça foi insuperável em ambas as plataformas, seguida também pelos sertanejos Henrique & Juliano, Gusttavo Lima, Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus e Maiara e Maraísa. No Deezer, entre as 100 faixas mais ouvidas, 94% do ranking é composto por música brasileira. Mais de 50% delas, pertencem ao gênero do sertanejo, seguido do funk (12%), pop (7%), forró (7%) e outros.

Em nenhuma lista brasileira do Spotify (seja entre álbuns ou artistas) o rock ficou entre os 10 mais ouvidos. Ainda no recorte nacional, os brasileiros não perderam para nenhuma música estrangeira. Algumas raras exceções do pop internacional conseguiram furar a bolha do sertanejo, como Dua Lipa, com Don’t Start Now, e o motivo provavelmente foi a incessante divulgação da faixa no programa Big Brother Brasil, com o “tamborzinho” de Manu Gavassi. A retrospectiva mostrou também que a pisadinha, uma variação do forró, ganhou força no país, com destaque para Os Barões da Pisadinha.

O funk apareceu mais no YouTube, com os artistas MC Niack, Dennins e MC Don Juan. Ainda no YouTube, as transmissões ao vivo de jogos de futebol apareceram entre os vídeos mais assistidos, como as partidas da Taça Rio, entre Flamengo e Fluminense e Flamengo e Boavista.

Top 10 artistas mais ouvidos no Brasil no Spotify

Marília Mendonça Henrique & Juliano Gusttavo Lima Zé Neto & Cristiano Jorge & Mateus Os Barões Da Pisadinha Anitta Matheus & Kauan Alok Maiara & Maraisa

Top 10 músicas mais ouvidas no Brasil no Spotify

Liberdade Provisória – Henrique & Juliano A Gente Fez Amor – Ao Vivo – Gusttavo Lima Graveto – Ao Vivo – Marília Mendonça Volta por Baixo – Ao Vivo – Henrique & Juliano S de Saudade – Luíza & Maurílio, Zé Neto & Cristiano Litrão – Ao Vivo – Matheus & Kauan Barzinho Aleatório – Ao Vivo – Zé Neto & Cristiano Don’t Start Now – Dua Lipa Cheirosa – Ao Vivo – Jorge & Mateus Sentadão – Felipe Original, JS o Mão de Ouro, Pedro Sampaio

Top 10 álbuns mais ouvidos no Brasil no Spotify

O Embaixador in Cariri (Ao Vivo) – Gusttavo Lima Por Mais Beijos Ao Vivo (ao Vivo) – Zé Neto & Cristiano 10 Anos Na Praia – Matheus & Kauan Future Nostalgia – Dua Lipa Todos Os Cantos, Vol. 1 (Ao Vivo) – Marília Mendonça Agora Eu Pego Mesmo – Os Barões Da Pisadinha Batom de Ouro – Os Barões Da Pisadinha Melim – Melim Viva (Ao Vivo) – Luan Santana Celebridade – Orochi

Top 10 mulheres mais ouvidas no Brasil no Spotify

Marília Mendonça Anitta Maiara & Maraisa Luísa Sonza Dua Lipa Ludmilla Anavitória Ariana Grande Lady Gaga Billie Eilish

Top 10 homens mais ouvidos no Brasil no Spotify

Henrique & Juliano Gusttavo Lima Zé Neto & Cristiano Jorge & Mateus Os Barões Da Pisadinha Matheus & Kauan Alok Dilsinho Wesley Safadão MC Kevin o Chris

Top 10 artistas mais ouvidos no mundo no Spotify

Bad Bunny Drake J Balvin Juice WRLD The Weeknd BTS Billie Eilish Taylor Swift Post Malone Travis Scott

Top 10 músicas mais ouvidas no mundo no Spotify

Blinding Lights – The Weeknd Dance Monkey – Tones And I The Box – Roddy Ricch Roses – Imanbek Remix – Imanbek, SAINt JHN Don’t Start Now – Dua Lipa Rockstar (feat. Roddy Ricch) – DaBaby, Roddy Ricch Watermelon Sugar – Harry Styles Death Bed (Ccoffee for your head) – Powfu, beabadoobee Falling – Trevor Daniel Someone You Loved – Lewis Capaldi

Top 10 álbuns mais ouvidos no mundo no Spotify

YHLQMDLG – Bad Bunny After Hours – The Weeknd Hollywood’s Bleeding – Post Malone Fine Line – Harry Styles Future Nostalgia – Dua Lipa Shoot For The Stars Aim For The Moon – Pop Smoke When We All Fall Asleep, Where do We Go? – Billie Eilish Legends Never Die – Juice WRLD Divinely Uninspired To A Hellish Extent – Lewis Capaldi Changes – Justin Bieber

Top 10 mulheres mais ouvidas no mundo no Spotify

Biilie Eilish Taylor Swift Ariana Grande Dua Lipa Halsey Lady Gaga Nicki Minaj Rihanna Camila Cabello Selena Gomez

Top 10 homens mais ouvidos no mundo no Spotify

Bad Bunny Drake J Balvin Juice WRLD The Weeknd BTS Post Malone Travis Scott Justin Bieber Eminem

Top 10 vídeos mais assistidos nos Estados Unidos no YouTube

Future – Life Is Good (Official Music Video) ft. Drake 6IX9INE– GOOBA (Official Music Video) Lil Baby x 42 Dugg – We Paid (Official Video) NLE Choppa – Walk Em Down feat. Roddy Ricch (Official Music Video) Cardi B – WAP feat. Megan Thee Stallion [Official Music Video] DaBaby – ROCKSTAR FT RODDY RICCH [Audio] Roddy Ricch – The Box [Official Music Video] Drake – Laugh Now Cry Later (Official Music Video) ft. Lil Durk YoungBoy Never Broke Again – Lil Top [Official Music Video] Lil Baby – The Bigger Picture (Official Music Video)

Top 10 vídeos mais assistidos no Brasil no YouTube

Marília Mendonça – Graveto (Todos Os Cantos) Henrique e Juliano – Volta por Baixo – DVD Ao Vivo No Ibirapuera MC Niack – Oh Juliana Os Barões da Pisadinha – Basta Você Me Ligar (Ao Vivo) ft. Xand Avião Os Barões da Pisadinha – Recairei (Ao Vivo) Dennis & MC Don Juan – Te Prometo (Clipe Oficial) Poesia Acústica #9 – Melhor Forma – L7NNON | CHRIS | Xamã | Lourena | Cesar Mc | Djonga | Filipe Ret MC Marks – Deus é por Nós – Dj Muka (Clipe Oficial) Eduardo Costa – Ainda Tô Aí (Clipe Oficial ) DVD #ForaDaLei Luísa Sonza – BRABA

Top 10 artistas mais ouvidos no Deezer

Marília Mendonça Henrique e Juliano Gusttavo Lima Zé Neto e Cristiano Os Barões da Pisadinha Anitta Jorge e Mateus Wesley Safadão Matheus e Kauan Dilsinho

Top 10 músicas mais ouvidas no Deezer

Liberdade Provisória, Henrique e Juliano Dance Monkey, Tones and I Graveto, Marília Mendonça A Gente Fez Amor, Gusttavo Lima S de Saudade, Luíza & Maurílio, Zé Neto & Cristiano Com Ou Sem Mim, Gustavo Mioto Cheirosa, Jorge e Mateus Don’t Start Now, Dua Lipa Barzinho Aleatório, Zé Neto e Cristiano Sentadão, Pedro Sampaio

Top 10 álbuns mais ouvidos no Deezer

O Embaixador in Cariri (Ao Vivo), Gusttavo Lima Todos Os Cantos, Vol. 1 (Ao Vivo), Marília Mendonça Por Mais Beijos Ao Vivo (ao Vivo), Zé Neto & Cristiano Churrasquinho do Menos É Mais (Ao Vivo), Grupo Menos É Mais 10 Anos Na Praia, Matheus & Kauan Tem Moda Pra Tudo, Matheus & Kauan Batom de Ouro, Os Barões Da Pisadinha O Embaixador (ao Vivo), Gusttavo Lima Agora Eu Pego Mesmo, Os Barões Da Pisadinha Chão de Estrelas, Ferrugem

Top 10 playlists editoriais mais ouvidas no Deezer