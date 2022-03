Sean Penn fugiu a pé da Ucrânia ao lado de refugiados

O ator e diretor Sean Penn, 61 anos, acompanhou a longa caminhada de ucranianos em fuga, em razão da guerra com a Rússia, rumo à Polônia. A peregrinação foi feita por ele a pé. “Eu e dois colegas caminhamos por muitos quilômetros até a fronteira com a Polônia. Abandonamos nosso carro no acostamento. Os carros que seguem o caminho estão levando apenas mulheres e crianças, a maioria sem nenhuma bagagem, sendo apenas o carro sua posse de valor”, escreveu Penn no Twitter, com uma foto na qual ele arrasta uma mala próximo a uma longa fila de carros na estrada.

Penn embarcou rumo à capital ucraniana, Kiev, logo que a Rússia invadiu o país. Sua intenção é fazer um documentário sobre a guerra que se instaurou na Europa.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH

— Sean Penn (@SeanPenn) February 28, 2022