Robert Morse, estrela de ‘Mad Men’ e da Broadway, morre aos 90 anos

O ator Robert Morse, estrela de musicais da Broadway e da série americana Mad Men, morreu nessa quinta-feira, 21, aos 90 anos. A informação foi confirmada pelo produtor Larry Karaszewki no Twitter, mas a causa da morte não foi revelada. “Meu bom amigo Bobby Morse faleceu aos 90 anos. Um enorme talento e um belo espírito. Enviando amor para seu filho Charlie e filha Allyn. Me diverti muito com Bobby ao longo dos anos — filmando American Crime Story: O Povo contra O.J. Simpson e apresentando outras tantas exibições”, escreveu.

Nascido na cidade de Newton, em Massachusetts, Morse teve uma carreira prolífica. Ao longos dos quase 60 anos de atuação, participou de cerca de 100 produções entre filmes, séries e peças de teatro. Seu primeiro grande papel foi no musical da Broadway How to Succeed in Business Without Really Trying, em 1961, história baseada no livro de Shepherd Mead que rendeu a ele o concorrido Tony Awards de melhor ator em um musical. Anos depois, em 1990, Robert repetiria o feito ao interpretar o escritor Truman Capote na peça Tru, o que colocou o ator em um clube seleto de estrelas aclamadas com um Tony de melhor ator em peça e musical. O mesmo papel daria a ele ainda um Emmy anos depois, quando uma versão ao vivo do espetáculo foi transmitida na televisão.

Foi em Mad Men, porém, que o ator conquistou fama global. Na pele do excêntrico Bert Cooper, Morse esteve no ar entre 2007 e 2015, e foi indicado a 5 Emmys pelo papel. Sua última aparição na televisão foi em 2019, em um episódio especial da série de comédia Corporate.