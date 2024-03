Richard Serra, artista que revolucionou a escultura, morre aos 85 anos

O escultor Richard Serra, celebrado pelo trabalho monumental e rigoroso em grandiosas obras de aço, morreu na terça-feira, 26 de março, em sua residência em Nova York, abatido por uma pneumonia. Aos 85 anos, o artista californiano acumulava mais de seis décadas de carreira, ao longo das quais tornou-se um dos mais importantes nomes do século 20 por trabalhos que se integravam ao espaço arquitetônico ao redor e obrigavam o espectador a explorar o ambiente e expandir o escopo da percepção para apreendê-los. No Brasil, a escultura Echo, composta por duas chapas de 18 metros de altura, pode ser vista no IMS de São Paulo, na Avenida Paulista.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial