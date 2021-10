Rei Lear dos tempos modernos, ‘Succession’ é renovada para 4ª temporada

As turbulentas intrigas da família Roy ganharão novos desdobramentos em mais uma temporada. Nesta terça-feira, 26, a HBO anunciou a encomenda de uma quarta temporada de Succession, fenômeno do streaming sobre os conflitos dentro de uma família ricaça que comanda uma empresa americana de mídia com poder e influência globais — e os perrengues para a escolha de seu sucessor. Como no Rei Lear de Shakespeare, os embates entre o patriarca Logan Roy (Brian Cox) e seus filhos expõem os desvãos da natureza humana. Atualmente, a terceira temporada da série está sendo exibida toda semana, nos domingos à noite, pela HBO, e disponibilizada simultaneamente no streaming HBO Max.

“A cada temporada de Succession, Jesse Armstrong [o criador] continuou a superar nossas expectativas mais extravagantes, nos puxando profundamente para o santuário interno da família Roy com sagacidade, humanidade e precisão indeléveis. A terceira temporada, sem dúvidas, não é exceção e não poderíamos estar mais animados com tudo o que está reservado para a próxima temporada”, disse Francesca Orsi, vice-presidente executiva de programação da HBO, em comunicado.

Recentemente, em entrevista ao site americano Enterteinment Weekly, Alan Ruck, que interpreta Connor, filho mais velho de Logan, disse que ficaria muito feliz em dar continuidade à série pelo tempo que o criador Armstrong quisesse. “Não tenho ideia. Quer dizer, os Sopranos foram seis temporadas. Não sei se iríamos fazer tudo isso. Acho que definitivamente há mais história para contar, mas não sei em quantas temporadas.” Que venham as próximas intrigas.