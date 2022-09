Regina Duarte sai em defesa de Bolsonaro: ‘Rejeição é fruto de ignorância’

Regina Duarte amanheceu entre os assuntos mais comentados do Twitter nessa quinta-feira, 22, depois de viralizar com um vídeo em que defende o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. “Em certa medida, boa parte da rejeição ao presidente Bolsonaro se deve a uma completa ignorância. A ignorância que é fruto de uma propaganda massiva, diária, sem tréguas, que vêm massacrando os brasileiros há mais de 3 anos e meio contra o seu presidente eleito democraticamente”, acusa a atriz.

Antes de fazer a defesa aberta do presidente, porém, Regina usou uma parábola para traçar uma analogia entre os opositores de Bolsonaro e criminosos que agem por falta de conhecimento. Na história contada por ela, um juiz questiona a um assassino por que ele matou o ex-presidente egípcio Moḥamed al Sadat. “Porque ele era um secular”, diz ele, confessando em seguida não saber o significado da palavra. Em outra passagem, um terrorista diz ter executado um escritor por ser infiel em seus livros, mas assume nunca ter lido os escritos do autor.

Com uma trilha sonora dramática de plano de fundo e tom professoral, Regina afirmou que “o ódio nunca se espalha com o conhecimento, se espalha através da ignorância”. Nas redes sociais, bolsonaristas compartilharam o vídeo com mensagens de apoio, destacando a “sabedoria” da atriz na analogia. Seus opositores, porém, destacaram a ironia na fala de Regina, já que o presidente é constantemente ligado a discursos de ódio e desinformação.

Confira o vídeo: