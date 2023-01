Regina Duarte embarca em onda de ataques a Claudia Raia por Lei Rouanet

A atriz Regina Duarte, ex-secretária da Cultura do governo de Jair Bolsonaro e defensora ferrenha do ex-presidente, se uniu aos gritos bolsonaristas contra Cláudia Raia, que teve um projeto aprovado para captar cerca de 5 milhões de reais através da lei Rouanet. Em uma postagem no Instagram, Regina compartilhou a publicação do projeto no Diário Oficial, destacando o valor arrecadado. A postagem não tem legenda, mas a publicação original vinha acompanhada de ataques. “Uai, mas não era picanha e cervejinha pro povo? Hahaha lulistas, golpistas, comunistas, fraudadores, satanistas!”, dizia o post de Sandro Guarnier.

Desde que o projeto foi publicado junto à lista de outras dezenas de aprovações no Diário Oficial da União, Raia virou alvo de bolsonaristas nas redes sociais. Com uma plataforma numerosa de seguidores, a publicação de Regina reforça a desinformação sobre a Lei Rounet, já que a aprovação da captação não significa que a atriz vai receber um PIX com o valor milionário na conta: na prática, a produção da peça, agora, foi autorizada a ir atrás de patrocinadores, costumeiramente da iniciativa privada, para arrecadar até 5 milhões de reais em patrocínio. A verba ainda será escoada entre contratação de mão de obra, materiais, alimentação, aluguel de teatro, viagem, salário da equipe, e outros custos envolvendo o que o projeto descreve como “pesquisa, montagem e temporada de dois espetáculos produzidos e encenados” por Claudia Raia.