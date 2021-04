Reabertura de cinemas no Rio reflete em aumento na bilheteria

Com a recente reabertura dos cinemas no Rio de Janeiro em 9 de abril, os números de bilheteria apresentaram um aumento de mais de 130% em comparação à semana anterior. Segundo dados da empresa Comscore, os dez filmes mais vistos durante o último fim de semana, de 8 a 11 de abril, somam 144.200 reais em receita e um público de 12.400 espectadores. No fim de semana anterior, de 1 a 4 de abril, os filmes haviam arrecadado 60.700 reais com um público de 4.500 pessoas. Apesar do crescimento, o faturamento ainda permanece baixo para o setor, que sofre com medidas restritivas refletindo o pior momento da pandemia no Brasil.

A queda na bilheteria vem acontecendo desde o início do ano. Durante o fim de semana de 18 a 21 de fevereiro, os dez filmes mais assistidos nos cinemas somava uma receita de 3,7 milhões de reais. Esse número caiu gradualmente até chegar nos baixos 41.200 no fim de semana de 25 a 28 de março. Em 2020, a bilheteria proveniente dos cinemas no Brasil enfrentou uma queda de 78%.

Na contramão de outras regiões que ainda permanecem com o comércio não essencial de portas fechadas, as redes de cinema UCI, Kinoplex e Cine Casal Barra Point abriram as portas no Rio de Janeiro, funcionando apenas das 12h às 21h e com restrições de público, uso obrigatório de máscaras e sessões espaçadas para evitar aglomerações. Os três filmes que mais arrecadaram bilheteria nos cinemas do país durante o último fim de semana foram Raya e Último Dragão, animação da Disney também disponível para compra no Disney+, com 46.300 reais, seguida de A Viúva das Sombras, que arrecadou 28.200 reais, e Tom & Jerry – O Filme, com 24.300 reais. Dois filmes que disputam o Oscar também aparecem na lista: Meu Pai, na quinta posição, e Druk, na décima.