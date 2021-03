Quatro superfaçanhas do Homem de Aço, que deve voltar ao cinema

- Rotação invertida

Os estúdios Warner se preparam para lançar no cinema um reboot do Super-Homem, com produção do festejado J.J. Abrams. Um dos desafios do longa será fazer o herói superar façanhas exibidas nos filmes já protagonizados por ele. Em 1978, por exemplo, o Homem de Aço, interpretado por Christopher Reeve, voando em supervelocidade ao redor da órbita, consegue inverter a rotação da Terra. Com isso, o tempo volta alguns minutos, o suficiente para salvar a amada Lois Lane de um acidente fatal.

- Pouso espetacular

Em Super-Homem, o Retorno, de 2006, em que é encarnado nas telas por Brandon Routh, o herói usa todas as suas forças para salvar um avião em queda livre. Ele o apara no ar e freia aos poucos o aparelho, de forma a não matar a tripulação, até depositá-lo calmamente num campo de beisebol, em meio a arquibancadas lotadas.

- Ressuscitação

No final de Batman vs Superman, de 2016, o Homem de Aço se sacrifica para salvar a Terra. Mas o herói não demora muito para sair do mundo dos mortos de Hollywood. Um ano depois, em Liga da Justiça, ele ressuscita de forma gloriosa diante dos olhos estupefatos do grupo formado por Mulher-Maravilha, Flash, Batman, Aquaman e Cyborg.

- Derretimento global

Na série Superman & Lois, que estreou em fevereiro, o Homem de Aço congela uma enorme porção de água com seu supersopro, formando um iceberg de toneladas. Em seguida, ele leva o bloco gigantesco para uma usina nuclear cujo núcleo está para derreter. Ao resfriar a estrutura prestes a explodir usando a água do iceberg, evita de forma espetacular o desastre.

Publicado em VEJA de 17 de março de 2021, edição nº 2729