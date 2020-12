Quatro grandes concertos on-line para festejar o Réveillon 2021

– Catedral virtual (foto)

O novo normal do réveillon 2021 serão os grandes concertos on-line de astros das mais diferentes vertentes musicais. Nos últimos dias, quem engordou essa lista foi Jean-Michel Jarre, virtuose francês dos teclados. Ele anunciou uma live de 45 minutos no Ano-Novo com material de seu último álbum, Electronica, além de clássicos de seus trabalhos mais antigos, como Oxygène e Equinoxe. A apresentação será realizada em um ambiente virtual que recria a Notre-Dame, atingida por um incêndio em 2019. Jarre executará as peças em um estúdio ali perto e um avatar do músico será reproduzido com sua parafernália eletrônica dentro da catedral.

– Clássicos sem público

No dia 1º de janeiro, a Filarmônica de Viena, conduzida pelo maestro Riccardo Muti, fará pela primeira vez a sua tradicional apresentação de Ano-Novo sem a presença de plateia no Musikverein, famosa sala de concertos da capital austríaca. A performance será transmitida para noventa países.

– Rave na virada

Um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, o Tomorrowland fará um concerto virtual no dia 31 de dezembro, a partir das 20 horas (horário de Brasília). O rapper Snoop Dogg e o DJ David Guetta fazem parte do line-up. Estão programados quatro palcos virtuais para o revezamento dos astros da noite.

– Astros coreanos

Responsável por alguns dos maiores astros do K-pop, como é conhecido o fenômeno dos artistas da música jovem coreana, a Big Hit Labels fará no 31 de dezembro o 2021 New Year’s Eve Live Present by Weverse. O show ocorrerá de forma on-line e off-line, reunindo os grupos da casa, incluindo o BTS, uma das bandas mais conhecidas do movimento.

Publicado em VEJA de 16 de dezembro de 2020, edição nº 2717